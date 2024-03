Brasile: Lula incontra presidente Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha incontrato, prima di Liqun, anche la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in visita nel Paese per le riunioni dei ministri delle Finanze dei Paesi del G20 che si sono tenute settimana scorsa a San Paolo. L'incontro è stato incentrato sullo sviluppo con inclusione sociale e sulla ripresa della riduzione della povertà nel mondo. Durante la riunione, tenutasi a Brasilia con la partecipazione del ministro delle Finanze, Fernando Haddad, e la direttrice della Nuova banca dello sviluppo (Ndb), la banca dei Brics, Dilma Rousseff, è stata trattata anche "la necessaria riforma dell'Fmi", in modo che sia "più rappresentativo del mondo di oggi e capace di aiutare i Paesi che hanno bisogno di utilizzare il fondo in condizioni migliori", secondo quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo X di Lula. (Brs)