22 luglio 2021

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina: seduta ordinaria per la discussione e votazione delle mozioni. Aula Giulio Cesare in Campidoglio (Ore 10-15)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri con l'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo agli interventi di restauro e recupero degli edifici storici e di riqualificazione dei viali e del patrimonio vegetazionale. Villa Ada, ingresso via Salaria 267 (Ore 14)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa con Don Ciotti alla conferenza stampa di presentazione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Sala delle Bandiere – Campidoglio (Ore 12). (segue) (Rer)