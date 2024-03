Ue: Pichetto, negoziato su imballaggi comincia ad accogliere alcune richieste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il negoziato di oggi tra le istituzioni europee sul Regolamento imballaggi comincia ad accogliere alcune delle richieste italiane", dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "Come Italia - precisa il Ministro - siamo riusciti ad attenuare l’obbligo di ricorrere al riuso quando non sussistono delle vere motivazioni ambientali, ma confermando un approccio ambizioso nella riduzione dei rifiuti da imballaggio riteniamo che debba essere flessibile, valorizzando maggiormente le esperienze nazionali. C’è ancora da lavorare sui divieti per alcuni imballaggi monouso, la loro portata è stata tuttavia ridotta e circoscritta alla plastica. Il negoziato è ancora in corso, in attesa del testo definitivo, il governo italiano continua a portare avanti con forza la posizione del sistema Paese". (Rin)