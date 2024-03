Usa: il Maine ritira decisione di escludere Trump dalle primarie dopo la sentenza della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simili provvedimenti erano stati successivamente assunti dalle autorità del Maine e dell’Illinois. I giudici della Corte suprema federale hanno anche assunto la rara decisione di annunciare la propria opinione sul sito web dell’istituzione in un giorno in cui quest’ultima non è in sessione. Domani è infatti in programma il cosiddetto “Super Tuesday” e si svolgeranno le primarie repubblicane proprio in Colorado e 14 altri Stati. Nell’occasione saranno assegnati centinaia di delegati, che probabilmente porteranno Trump a un passo dalla nomina a candidato del Partito repubblicano in vista delle prossime elezioni presidenziali. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald ha definito “una grande vittoria per l’America” il pronunciamento della Corte suprema federale. (Was)