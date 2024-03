Brasile: Lula incontra presidente Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto oggi un incontro con il presidente della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib), Jin Liqun, che si è detto disposto a investire in progetti infrastrutturali nel Paese sudamericano. "Finora siamo adeguatamente capitalizzati e non abbiamo restrizioni di capitale. Finché avremo buoni progetti, forniremo finanziamenti", ha affermato Liqun dopo l'incontro con Lula, aggiungendo che la banca vuole "grandi progetti". "Se c'è un grande progetto infrastrutturale come una ferrovia che è importante per il tuo Paese, o se ci sono progetti di connettività che vanno a ovest per raggiungere il Pacifico, per noi non è un problema", ha detto il banchiere, sottolineando che i progetti non sono stati discussi nel dettaglio. "Siamo qui per una cooperazione a lungo termine e se il governo ci proporrà progetti importanti, saremo pronti", ha concluso. (segue) (Brs)