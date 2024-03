Sanità: Rocca, dal Pd ereditato disastro come dopo terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disastro "è quello che ho ereditato dal Pd ed è la risultante di dieci anni di assenza di visione. Veniamo come dopo un terremoto sulla sanità, sotto il profilo contabile e gestionale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, replicando al consigliere regionale del Pd, Daniele Leodori, nella seduta odierna della commissione Sanità del Consiglio regionale per illustrare il Piano di programmazione dell'assistenza territoriale e programmazione della rete ospedaliera 2024-2026. "C'erano dei regolamenti adottati da Zingaretti che dicevano che non si dovevano pagare i privati se non emettevano le note di credito ma voi siete stati i primi a disattenderli", ha aggiunto Rocca. I controlli della Regione sui bilanci delle Asl, "è un lavoro che durerà parecchi mesi, altrimenti quei bilanci non li porto in approvazione. Non gliela do questa libertà, si fa pulizia una volta per tutte", ha concluso Rocca. (Rer)