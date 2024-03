Ue: Gava su imballaggi, confermata bontà posizioni Italia, ma non è abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’esito del Trilogo sul Regolamento imballaggi, che viene incontro su alcuni punti alle posizioni dell’Italia, conferma la bontà delle nostre proposte per tutelare ambiente e imprese", dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. "Parziale soddisfazione per la deroga orizzontale agli obblighi di riuso e alle restrizioni che sono state circoscritte. E' chiaro che non è abbastanza e serve ancora un surplus di riflessione", aggiunge. (Rin)