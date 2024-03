Caso Salis: Tajani, chiesto a governo ungherese che non venga più tradotta in aula in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso relativo a Ilaria Salis, è bene “non strumentalizzare" la vicenda. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Tg2 Post”. “Sono stato molto fermo con il mio collega ungherese", Peter Szijjarto", a cui "ho lasciato anche un documento" in cui si chiede che qualora a Salis "venissero concessi i diritti domiciliari in Ungheria serve la garanzia della tutela sua e dei suoi familiari". "Un detenuto è sempre una persona e i suoi diritti vanno sempre rispettati. Abbiamo chiesto che non venga più tradotta in aula in manette, usando lo stesso sistema che viene usato in Italia", ha aggiunto Tajani.(Res)