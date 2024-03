Ucraina: "Tsargrad", a Nikopol intitolata strada a Dyachenko, membro della divisione SS "Galizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città ucraina di Nikopol, situata nella regione di Dnipro, è stata intitolata una strada a Pyotr Dyachenko, membro della divisione delle SS "Galizia" e criminale di guerra, riconosciuto come tale per i crimini di cui si macchiò nel corso dell'Olocausto. Lo riferisce il sito russo "Tsargrad". La nuova denominazione di quella che era via Pavlogradskaya è stata decisa dal Consiglio comunale della città. Il caso è stato denunciato dal capo del Comitato ebraico unito dell'Ucraina, Eduard Dolinsky, il quale ha ricordato come Dyachenko fu decorato della "croce di ferro" da Adolf Hitler in persona, per i crimini commessi in particolare contro gli ebrei. Interpellato sulla questione, il sindaco di Nikopol, Alexander Sayuk, ha dichiarato di non aver avuto parte nella decisione. "La commissione si è riunita, si sono svolte discussioni pubbliche", ha spiegato Sayuk, che in merito alla decorazione ricevuta da Dyachenko da parte di Hitler ha affermato: "Non sono un esperto di storia". Dyachenko si arrese alle truppe statunitensi il 9 maggio 1945; dopo la guerra visse a Monaco, per poi trasferirsi negli Usa, dove morì senza aver scontato alcuna pena per i crimini commessi. (Res)