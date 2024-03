© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana prossima il governo italiano organizzerà una riunione con tutte le organizzazioni che si occupano del sostegno ai palestinesi per una missione umanitaria che potrebbe essere intitolata "Pane per Gaza-Food for Gaza". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Tg2 Post”. "Ancora una volta l’Italia sarà protagonista a livello umanitario", ha sottolineato Tajani. (Res)