Tav: intesa su 32 interventi da 50 milioni di euro alla presenza di Salvini, vince l'Italia dei sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- È stato firmato oggi nel Grattacielo della Regione Piemonte l’accordo che ripartisce 50 milioni di euro destinati a 32 interventi relativi alla Tav suddivisi tra i comuni di Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa. L'evento si è svolto alla presenza del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini che ha affermato: "È una bella giornata per l'Italia dei sì. Diciamo che i no a tutto, i no Tav, i no Mose, no Ponte fortunatamente sono sempre di meno. Quindi andiamo avanti con i sì. e pensiamo che fino a qualche anno fa si parlava di incidenti, scontri e feriti e oggi si parla di biblioteche, parcheggi, isole ecologiche e di alpeggi ristrutturati, diciamo che aver tenuto duro è stato un merito del Piemonte e di tutti noi", ha continuato Salvini. (segue) (Rpi)