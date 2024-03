Usa: polizia cerca tre sospetti per strage a King City, in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della California sta cercando tre sospetti che, avrebbero commesso una strage King City, nella contea di Monterey. Le tre persone si sarebbero fermati a una festa in un'abitazione domenica sera e lì avrebbero ucciso almeno quattro persone, ferendone altre tre. Nello specifico, tre uomini sono morti sul posto e una donna colpita da colpi di arma da fuoco è stata portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta, secondo quanto riferisce l'emittente "Cnn" citando il capo della polizia di King City, James Hunt. (Was)