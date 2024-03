Paraguay: presidente Pena ribadisce intenzione di aggiornare tariffe diga Itaipù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile e Paraguay non trovano da mesi l'intesa sulle tariffe dell'energia prodotta dalla centrale binazionale di Itaipù. A febbraio il Brasile aveva proposto una tariffa di 14,77 dollari per kilowatt e la trattativa è fallita, ma il Paraguay vuole aumentarla a 20,75 dollari per kilowatt. Il direttore della centrale, il brasiliano Enio Verri, aveva dichiarato che le discussioni a riguardo della tariffa sono divenute un "problema diplomatico". In base all'accordo, Paraguay e Brasile hanno diritto al 50 per cento ciascuno dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica Itaipu, obbligando però le parti a vendere al socio l'energia non utilizzata, a un prezzo preferenziale. Il Paraguay, la cui domanda è nettamente inferiore a quella del Brasile, lamenta i danni economici subiti dal fatto di dover cedere tutto l'eccesso a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. (Brs)