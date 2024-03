© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha affermato di aver richiamato l'ambasciatore presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, per consultazioni. Lo riferisce il portale "The Times of Israel", secondo cui Erdan dovrebbe discutere con il ministero degli Esteri le azioni da intraprendere dopo la pubblicazione del rapporto Onu sugli stupri commessi durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. (Res)