Chico Forti: Tajani, ci vorrà qualche settimana per ritorno in Italia, procedura già avviata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorrà qualche settimana per il ritorno in Italia di Chico Forti ma è già stata avviata la procedura in questione. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Tg2 Post”. “Abbiamo seguito il caso con determinazione” come per tutte le altre migliaia di casi di cittadini italiani detenuti all’estero, ha ricordato Tajani. “Seguiamo tutti gli italiani con grande passione e in silenzio”, ha aggiunto il ministro. (Res)