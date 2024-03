Chico Forti: Tajani, trattativa andava condotta su due fronti, con governo federale e Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La trattativa con gli Usa per Chico Forti andava condotta su due fronti, con il governo federale di Washington e con lo Stato della Florida. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Tg2 Post”. “Bisogna aspettare il risultato finale”, senza fare annunci, ha detto Tajani a proposito delle dichiarazioni rilasciate in precedenza dal suo predecessore come ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Tajani ha poi ringraziato il personale a Washington, in particolare l’ambasciatrice Mariangela Zappia, oltre alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.(Res)