- Una donna si è barricata in un ospedale di Aquisgrana, in Germania. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno parlato di "una possibile situazione di minaccia". "Non abbiamo informazioni su eventuali feriti", ha detto un portavoce della polizia, ripreso dai media tedeschi. Non sono state confermate nemmeno informazioni sulla possibile presenza di ostaggi. (Geb)