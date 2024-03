Usa-Israele: Harris riceve Gantz alla Casa Bianca, focus su situazione a Gaza e cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente ha discusso "dell’urgenza di raggiungere un accordo sugli ostaggi e ha accolto con favore l’approccio costruttivo di Israele ai colloqui" in questione. Harris ha invitato Hamas "ad accettare i termini sul tavolo secondo i quali il rilascio degli ostaggi comporterebbe un cessate il fuoco immediato di sei settimane e consentirebbe un'ondata di assistenza umanitaria in tutta Gaza". La vicepresidente e Gantz hanno discusso della situazione a Rafah "e della necessità di un piano umanitario credibile e attuabile prima di prendere in considerazione qualsiasi operazione militare importante nella zona, considerati i rischi per i civili". Harris ha quindi esortato Israele ad adottare ulteriori misure in cooperazione con gli Stati Uniti e i partner internazionali per aumentare il flusso di assistenza umanitaria a Gaza e "garantirne la distribuzione sicura a chi ne ha bisogno". (Was)