Argentina: governo annuncia stop a sovvenzioni energetiche per le aziende

- Il governo argentino ha annunciato che smetterà di sovvenzionare le tariffe energetiche per le aziende e che verranno sovvenzionati solo i "bisogni umani". "Il nuovo schema non contiene alcun tipo di sussidio alle attività produttive. Non sarebbe compatibile sovvenzionare l'energia e liberare i prezzi", ha spiegato Salvador Gil, funzionario del dicastero dell'Energia. "Saranno sovvenzionati solo i bisogni umani fondamentali e quando necessario", ha aggiunto Gil secondo cui il nuovo schema sovvenzionerà direttamente la domanda. Secondo il quotidiano "Ambito Financiero", la misura coinvolge almeno cento mila imprese.(Abu)