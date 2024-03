Grecia: tratti in salvo 100 migranti al largo della costa meridionale del Peloponneso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia sono stati tratti in salvo 100 migranti trovati su una nave di trafficanti in difficoltà al largo della costa meridionale del Paese. Lo ha riferito la guardia costiera ellenica, secondo cui i migranti sono stati prelevati dalla loro imbarcazione da un rimorchiatore a cui era stato ordinato di recarsi nella zona, e da lì trasportati in sicurezza nel villaggio sud-orientale di Monemvasia. Non sono stati segnalati feriti. La nave dei trafficanti si trovava al largo di Capo Maleas, all'estremità sud-orientale della regione del Peloponneso, secondo la guardia costiera. (Gra)