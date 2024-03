© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre in Francia viene inserito il diritto all'aborto in Costituzione, in Italia la destra in Parlamento propone alle donne di ascoltare il battito del feto", sottolinea su X Chiara Gribaudo, deputata del Pd. "Ecco la differenza tra civiltà e oscurantismo. Continuiamo la lotta, per difendere ed estendere i nostri diritti", conclude.(Rin)