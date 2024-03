Usa: il Maine ritira decisione di escludere Trump dalle primarie dopo la sentenza della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato del Maine, Shenna Bellows, ha annunciato di aver ritirato la sua precedente decisione di dichiarare l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non idoneo a partecipare alle primarie presidenziali dopo che la Corte suprema federale ha annullato oggi una decisione simile da parte di un tribunale del Colorado. "Coerentemente con il mio giuramento e il mio obbligo di seguire la legge e la Costituzione, e in conformità con la decisione (della Corte suprema), ritiro la mia decisione secondo cui la petizione principale di Trump non è valida", ha detto Bellows in una nota. La Corte suprema federale degli Stati Uniti ha dato ragione oggi all'unanimità all’ex presidente Donald Trump, il cui nome potrà comparire domani sulle schede delle primarie del Partito repubblicano in Colorado. Gli avvocati di Trump avevano impugnato la decisione della Corte suprema statale, che alla fine dello scorso anno aveva squalificato il leader repubblicano dalle primarie sulla base del 14mo emendamento, relativo ai funzionari pubblici che si macchiano di atti di insurrezione. (segue) (Was)