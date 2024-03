© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontare la pena in Italia “sarà tutta un’altra cosa” per Chico Forti ma bisogna mantenere l'impegno preso con gli Usa in merito. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Tg2 Post”. “L’Italia deve mantenere l’impegno preso con gli Stati Uniti”, ha spiegato Tajani a proposito della pena che Forti deve ancora scontare.(Res)