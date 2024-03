Tav: intesa su 32 interventi da 50 milioni di euro alla presenza di Salvini, vince l'Italia dei sì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Mentre il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore Marco Gabusi hanno affermato: "Due mesi fa, all’avvio dei lavori sul lato italiano del tunnel, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva garantito l’impegno del governo per assicurare fondi aggiuntivi, rispetto ai 39 milioni della delibera Cipe. Oggi questo impegno è realtà con 50 milioni di euro per realizzare opere concordate e condivise con i Comuni e le comunità locali coinvolti dalla nuova ferrovia Torino-Lione grazie al lavoro di costante confronto svolto all’interno dell’Osservatorio". Infine, il sindaco di Torino e della Città Metropolitana Stefano Lo Russo ha sottolineato che "Questi sono progetti che vanno nell'ottica di rendere positivo l'impatto sul territorio. Noi siamo molto contenti che l'Osservatorio sia ripartito e vi sia condivisione rispetto a un'opera che è davvero strategica per l'intera area metropolitana Torinese e per il capoluogo Piemontese. (Rpi)