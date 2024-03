Paraguay: presidente Pena ribadisce intenzione di aggiornare tariffe diga Itaipù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Santiago Pena, ha ribadito in un'intervista al quotidiano "Ultimahora" l'intenzione del Paese di aggiornare le tariffe della diga binazionale di Itaipú, condivisa con il Brasile. "La negoziazione su Itaipú con il Brasile è una priorità assoluta del mio governo", ha detto Pena, che ha sostenuto che "la posizione paraguaiana è chiara e ferma, in difesa di ciò che è meglio per il Paese". "La riduzione della tariffa da 22,60 dollari per kilowatt (in vigore dal 2009 al 2021) a 20,75 dollari per kilowatt nel 2022 e 16,71 dollari per kilowatt nel 2023 ha rappresentato una diminuzione netta dei ricavi di circa 371 milioni di dollari in appena due anni", ha spiegato Pena, precisando che "non esiste alcun tipo di contropartita o compensazione aggiuntiva per il nostro Paese". (segue) (Brs)