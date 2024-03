Sanità: Rocca, se va bene entro fine anno progettazione nuovo Umberto I Roma in area Pertini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il trasferimento del policlinico Umberto I di Roma, "se tutto va bene, considerate le condizioni attuali giuridiche e tecniche dei terreni in capo all'area del Pertini, entro fine anno avremo la progettazione per partire poi con la gara". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo nella seduta odierna della commissione Sanità del Consiglio regionale per illustrare il Piano di programmazione dell'assistenza territoriale e programmazione della rete ospedaliera 2024-2026. "Il terreno c'è in questa fase: è stato individuato quello vicino al Pertini, bisogna fare degli studi anche sulla viabilità ma non in relazione allo stadio della Roma, ma per la realizzazione dell'opera", ha concluso Rocca. (Rer)