Gaza: dipartimento di Stato Usa, lavoriamo per creare corridoio di assistenza umanitaria marittima

- L’amministrazione Usa sta lavorando per stabilire un corridoio di assistenza umanitaria marittima per la Striscia di Gaza, allo scopo di rafforzare gli attuali meccanismi di aiuto. Lo ha detto oggi il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller. "Stiamo anche perseguendo attivamente la possibilità di creare un corridoio di assistenza marittima. Stiamo discutendo con diversi partner su questa iniziativa", ha detto Miller durante un briefing con la stampa, precisando che il piano per creare un corridoio è ancora in fase di sviluppo. "Vogliamo che gli aiuti arrivino attraverso una rotta di consegna marittima e ne stiamo esplorando una", ha detto Miller. A tal fine, il governo degli Stati Uniti è in contatto con partner commerciali e alleati nella regione per trovare il modo più efficiente per attuare il corridoio marittimo, ha aggiunto Miller. Durante il fine settimana, il dipartimento della Difesa Usa e l'aeronautica militare giordana hanno lavorato insieme per paracadutare 38 mila pasti pronti a Gaza attraverso lo spazio aereo della Giordania. (Was)