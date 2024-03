Gaza: portavoce Unrwa, Israele ha torturato membri del nostro staff per costringerli a false confessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha accusato Israele di detenere e torturare alcuni dei suoi membri dello staff, costringendoli a fare false confessioni sui legami dell’agenzia con il gruppo islamista palestinese Hamas. Le false confessioni, ottenute “sotto tortura”, vengono utilizzate “per diffondere ulteriormente la disinformazione sull’Agenzia come parte dei tentativi di smantellare l’Unrwa”, ha affermato in una nota la portavoce dell’Unrwa, Juliette Touma. Israele ha accusato almeno 12 membri dello staff dell'Agenzia Onu di essere coinvolti negli attacchi terroristici del 7 ottobre e ha affermato che circa il 12 per cento dei circa 13 mila membri dello staff dell’Unrwa sono membri di Hamas o di altri gruppi militanti palestinesi. In seguito alle accuse, l'Agenzia ha fatto sapere di aver licenziato 10 dei 12 membri dello staff accusati. (Res)