Brasile: American Airlines ordina 133 aerei Embraer, contratto potrebbe superare i 7 miliardi di dollari (2)

- Secondo quanto riportato in una nota, la compagnia statunitense "intende ritirare tutti i suoi aerei con una capacità fino a 50 posti in un'unica classe entro la fine del decennio" per iniziare a servire "i mercati di piccole e medie dimensioni con aerei regionali più grandi". Gli aerei Embraer E175 saranno configurati con due classi e una capienza di 76 posti ciascuno. "L'E175 è la vera spina dorsale dell'aviazione regionale statunitense, collegando ogni angolo del Paese", ha affermato Arjan Meijer, presidente di Embraer, aggiungendo che il modello è "uno degli aerei di maggior successo a mondo" e ha subito una serie di modifiche che hanno migliorato anche il consumo di carburante del 6,5 per cento. "Questo è il più grande ordine di E175 mai effettuato da American Airlines e apprezziamo la continua fiducia nei nostri prodotti e nel nostro personale", ha concluso Meijer. (Brs)