Gaza: rapporto Onu, commessi stupri diffusi durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre

- Ci sono "fondati motivi per ritenere" che siano stati commessi stupri durante gli attacchi di Hamas contro Israele dello scorso 7 ottobre, e che anche gli ostaggi successivamente sequestrati a Gaza siano stati violentati. Lo denuncia oggi in un rapporto la rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, Pramila Patten, che ha trovato "informazioni chiare e convincenti" secondo cui alcuni ostaggi sarebbero stati violentati e "ritiene che tale violenza possa essere in corso contro coloro ancora detenuti". Tra il 29 gennaio e il 14 febbraio scorsi un team di esperti guidati dall'inviata speciale ha effettuato una missione in Israele intesa a raccogliere, analizzare e verificare informazioni sulle presunte violenze sessuali collegate agli attacchi del 7 ottobre. "Sono state raccolte anche informazioni circostanziali credibili, che potrebbero essere indicative di alcune forme di violenza sessuale, tra cui la mutilazione genitale, la tortura sessualizzata o trattamenti crudeli, inumani e degradanti", si legge nel rapporto di 24 pagine delle Nazioni Unite. (segue) (Res)