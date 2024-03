Gaza: rapporto Onu, commessi stupri diffusi durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La squadra della missione ha trovato informazioni chiare e convincenti secondo cui alcuni ostaggi portati a Gaza sono stati sottoposti a varie forme di violenza sessuale legate al conflitto e ha fondati motivi per ritenere che tale violenza possa essere in corso", si legge nel rapporto, secondo cui sarebbe necessaria una “indagine a tutti gli effetti” per stabilire l’entità complessiva, la portata e l’attribuzione specifica delle violenze sessuali. Il team delle Nazioni Unite ha affermato di aver ricevuto anche informazioni da fonti istituzionali e della società civile e testimonianze dirette su episodi di "violenza sessuale contro uomini e donne palestinesi in contesti di detenzione, durante irruzioni nelle case e ai posti di blocco" dopo il 7 ottobre. Il team Onu ha quindi affermato di aver sollevato le accuse presso il ministero della Giustizia israeliano. Il gruppo militante palestinese Hamas, da parte sua, ha ripetutamente respinto simili accuse. (Res)