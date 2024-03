Maltempo: contatti Mit-Coldiretti, presto incontro su Piano invasi nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Già oggi gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) hanno avuto interlocuzioni dirette con i vertici di Coldiretti dopo l’appello del presidente Ettore Prandini a proposito del piano invasi nazionale. A breve - si legge in una nota del Mit -, è l’intenzione del dicastero guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ci sarà un incontro per approfondire il dossier. (Com)