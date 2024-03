Usa: domani il “Super martedì”, il giorno decisivo per le primarie democratiche e repubblicane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente, del resto, arriva al “Super martedì” forte della sentenza della Corte suprema federale che ha respinto l’esclusione del suo nome dalle schede in Colorado (tra gli Stati in cui si vota domani). I giudici si sono pronunciati all’unanimità, vanificando di fatto anche i successivi tentativi delle autorità di Maine e Illinois di squalificare il leader repubblicano dalle primarie sulla base del 14mo emendamento, relativo ai funzionari pubblici che si macchiano di atti di insurrezione. Trump, inoltre, è reduce da due vittorie pesanti negli ultimi giorni: in Carolina del Sud, Stato di cui pure Haley è stata governatrice tra il 2011 e il 2017, e in Michigan, uno dei cinque-sei Stati che a novembre saranno decisivi per la corsa alla Casa Bianca. (segue) (Was)