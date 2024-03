Imprese: Urso, sabato a Genova tavolo su Piaggio Aerospace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena concluso una riunione con i commissari straordinari di Piaggio Aerospace in amministrazione straordinaria, al termine del loro incontro con i sindacati", informa su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Un confronto in vista del tavolo di aggiornamento sulle prospettive dell'azienda che presiederò sabato prossimo a Genova e a cui parteciperanno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali", aggiunge.(Rin)