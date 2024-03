Usa: Salvini, 2024 potrà essere anno di atteso e profondo cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Penso che il 2024 potrà essere democraticamente un anno di atteso, importante, profondo cambiamento cambiamento sia a Bruxelles che a Washington. Così, lo dico con il rispetto di tutti, però non nascondo il fatto che gli Stati Uniti a guida Democratica dal mio punto di vista devono lasciare il passo e quindi in democrazia si confronteranno Trump e Biden e sceglieranno gli americani". Lo ha affermato vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini commentando le elezioni in Usa, a margine della firma del protocollo d'intesa tra il governo, la Regione Piemonte e l'osservatorio Tav per le risorse destinate alle opere di accompagnamento nei comuni coinvolti dalla Torino-Lione. (Rpi)