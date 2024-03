Mar Rosso: analista Patalano, nave Duilio ha gestito situazione complessa in modo professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando che “anche le Marine di altri Paesi hanno utilizzato cannoni, in particolare contro droni”, Patalano ha osservato che “si tratta di una opzione più difficile rispetto a quella dei missili, che può mettere a rischio la nave”. “Ma secondo me, un elemento che alla luce dell’avvenimento della Duilio suggerisce una differenza, allo stato attuale, tra la nostra Marina e le altre, impegnate in particolare nel contesto della missione nel mar Rosso, è l’attitudine del comandante e dell’equipaggio a vivere e ad affrontare con una serenità maggiore l’ingaggio di drone a distanze che in altri casi sono state considerate estreme, cioè sotto le 6 miglia nautiche”, ha aggiunto l’analista. Il racconto del capitano Quondamatteo, ha evidenziato Patalano, “offre un’attitudine abbastanza importante, dovuta alla conoscenza del particolare tipo di armamento, che ha permesso di mantenere un sangue freddo significativo, in un momento di decisione molto breve”. “Nel Mar Rosso al momento è difficile dire se ci siano degli armamenti giusti o sbagliati nel far fronte alla minaccia dei droni. Ma sicuramente l’armamento scelto, a prescindere da quale esso sia, va accompagnato da una dottrina e una cultura militare che permetta di mantenere un corso di comportamento controllato e professionale, che la Marina italiana è riuscita a creare”, ha aggiunto il professore del King’s College. (segue) (Res)