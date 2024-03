Mar Rosso: analista Patalano, nave Duilio ha gestito situazione complessa in modo professionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra Marina militare ha dimostrato la consapevolezza e la capacità di sfruttare il mezzo del cannone, e ciò la dice lunga sull’efficacia dell’investimento, anche in termini di costi (in quanto i cannoni costano meno dei missili)”, ha evidenziato Patalano, precisando che la Marina “continuerà nelle sue missioni a fare valutazioni specifiche, in base alle quali sceglierà il tipo di armamento ideale da utilizzare”. Intanto, come ha detto l’esperto, “ha dimostrato di sentirsi a suo agio nel prediligere i cannoni ai missili, e ciò manda un messaggio significativo anche nell’ambito delle minacce degli Houthi”. “Questo è dal punto di vista politico è molto importante. L’Italia si presenta nella missione del Mar Rosso con uno strumento militare competente, all’avanguardia e capace di offrire messaggi sofisticati agli eventuali attacchi Houthi. Di fronte all’utilizzo del drone per mettere in difficoltà le Marine straniere e organizzazioni che vogliono continuare a far funzionare lo shipping internazionale, l’Italia in modo molto professionale ha detto che ‘qui non si passa’”, ha concluso Patalano. (Res)