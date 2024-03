Acqua: Salvini, cabina regia su crisi idrica entro marzo, al lavoro su piano nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci riconvocheremo come cabina di regia sulla crisi idrica entro il mese di marzo per affrontare quello su cui stiamo lavorando, un piano nazionale idrico per evitare di inseguire per un mese la siccità e il mese dopo l'alluvione. Lo ha affermato vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine della firma del protocollo d'intesa tra il governo, la Regione Piemonte e l'osservatorio Tav per le risorse destinate alle opere di accompagnamento nei comuni coinvolti dalla Torino-Lione. "Quindi abbiamo in cantiere tanti interventi proposti da tutta Italia, da Nord a Sud e piano piano cominceremo a metterci soldi e progetti", ha concluso. (Rpi)