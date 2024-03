Imprese: Ricci (Sace), 12 miliardi in sostenibilità per 600 aziende negli ultimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "nel nostro portafoglio, si trovano circa 60 miliardi di euro di garanzie rilasciate al mondo delle imprese italiane per investimenti in Italia. Di questi negli ultimi due anni, abbiamo portato circa 12 miliardi in sostenibilità, 12 miliardi che sono andati a favore di 600 imprese, delle quali l'80 per cento rappresentato da piccole e medie imprese". Lo ha detto Alessandra Ricci, amministratrice delegata di Sace, intervento all'incontro per i 40 anni di affari&finanza in corso a Milano. Dal primo marzo, ha continuato, "abbiamo lanciato il nuovo strumento che si chiama garanzia Archimede", proprio perché "attraverso un punto abbiamo l'ambizione di creare un effetto leva, quindi di portare nel mondo della realizzazione di quelli che sono gli investimenti infrastrutturali, idrici, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, resilienza rispetto al cambiamento climatico, non solo nel mondo bancario, che era quello che tipicamente ha supportato questo tipo di investimenti, ma anche in altri, il mondo deinfondi di investimento, il mondo delle assicurazioni". (Rem)