Migranti: Johansson, operazioni ricerca e salvataggio non sufficienti per salvare vite, fermare partenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni di ricerca e salvataggio non bastano per salvare i migranti, è necessario anche impedire le partenze. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Affari interni di Bruxelles. "Per quanto riguarda le operazioni di ricerca e il salvataggio in mare, ovviamente dobbiamo fare molto e lo stiamo facendo. Se si guarda alle cifre, a come le guardie di frontiera soccorrono le persone, si nota un aumento di questo tipo, soprattutto nel Mediterraneo. Stanno davvero intensificando in modo significativo questo aspetto ed è necessario farlo", ha detto. (segue) (Beb)