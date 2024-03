Migranti: Johansson, operazioni ricerca e salvataggio non sufficienti per salvare vite, fermare partenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista della Commissione, li stiamo coordinando nel Gruppo di coordinamento per la ricerca e il salvataggio. E questo avviene anche quando si tratta di Ong, perché le Ong sono presenti anche se le guardie di frontiera fanno l'80-90 per cento delle operazioni di ricerca e salvataggio, ad esempio nel Mediterraneo", ha aggiunto Johansson. "A novembre ho presentato una nuova direttiva chiarendo che l'assistenza umanitaria non potrà mai essere criminalizzata. I criminali sono coloro che lo fanno per denaro o per mettere a rischio la vita delle persone", ha proseguito rispondendo a chi chiedeva una maggiore capacita di ricerca e salvataggio in mare come azione per salvare più vite. "Questo è già in corso, ma non risolve il problema. Dobbiamo anche impedire le partenze, altrimenti, purtroppo, continueremo a vedere persone che rischiano e perdono la vita. E questo non possiamo permettercelo", ha concluso Johansson. (Beb)