Finanza: Testa (Borsa Italiana), regolamentazione oggi più pesante

- La regolamentazione dei mercati “si è fatta più pesante. Guardando quella relativa alla sostenibilità credo che in primis ci debba essere la sostenibilità finanziaria, di lì si sviluppano tutte le altre. E questo è un po’ il ruolo della Borsa: fare educazione”. Lo ha affermato Fabrizio Testa, amministratore delegato Borsa Italiana, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. “Siamo un’infrastruttura finanziaria di mercati regolamentati e stiamo evolvendo insieme ai mercati. Il nostro ruolo è relativamente semplice: far incontrare l’investitore con l’emittente, fornire un’infrastruttura che è anche un insieme di regole e dobbiamo far sì che gli investitori riescano a ricevere le migliori informazioni per fare investimenti mirati” ha concluso Testa. (Rem)