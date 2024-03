Sanità: Rocca, area Pertini migliore per trasferimento Umberto I Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I di Roma "sono convinto che l'area dell'ospedale Pertini, a Pietralata, possa essere la soluzione migliore, ma ancora non c'è un'area definitiva. I tecnici sono al lavoro per valutare l'idoneità di alcune zone alternative". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo nella seduta odierna della commissione Sanità del Consiglio regionale per illustrare il Piano di programmazione dell'assistenza territoriale e programmazione della rete ospedaliera 2024-2026. Rocca ha replicato al consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani che ha chiesto di valutare altre zone di Roma per la realizzazione del nuovo Umberto I, in quanto l'area di Pietralata è troppo "vicino all'ospedale Pertini, quello di Guidonia e al futuro stadio della Roma". "Non c'è un problema di impatto con il futuro stadio della Roma per quanto riguarda la viabilità - ha ribadito Rocca -. Perché già esiste un Dea dentro il Pertini e il trasferimento dell'Umberto I, con conseguente innalzamento della complessità dell'ospedale, non avrebbe un impatto sulla viabilità. Non vogliamo spostare il Pertini", ha concluso Rocca. (Rer)