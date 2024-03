Città metropolitana Roma: presentata nuova testata giornalistica "Rm Area metropolitana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato a Palazzo Valentini, il nuovo progetto editoriale "Rm Area metropolitana", per raccontare i fatti, inchieste e cronache del territorio dell'area metropolitana di Roma. Oltre 4 milioni di abitanti e 121 Comuni di un territorio vasto e pieno di peculiarità. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma Capitale. Dopo la presentazione del direttore responsabile, Tonino Tosto - prosegue la nota - gli interventi del vicesindaco Pierluigi Sanna e la consigliera delegata alla Cultura, Tiziana Biolghini, che hanno accolto con favore la nascita di una nuova testata giornalistica indipendente del territorio. "La nostra istituzione accoglie con entusiasmo la nascita di questa testata giornalistica", afferma il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. "Raccontare un territorio come quello metropolitano - aggiunge - è impresa ardua e chi accetta sfide così impegnative è sempre da sostenere. Il nostro Ente, che ha ottimi rapporti con tutti gli operatori dell'informazione, che garantiscono un servizio fondamentale per i cittadini, trovano nella nostra istituzione porte aperte e sostegno, anche per le migliaia di collaboratori che ogni giorno raccontano il territorio. L'informazione locale è sempre utile e si colloca come sentinella della nostra azione amministrativa", conclude. "Sono molteplici le ricadute politico amministrative del nostro Ente metropolitano, per questo i servizi giornalistici delle testate locali sono fondamentali, non solo per diffondere notizie utili ai cittadini, ma quando questa comunicazione diventa capillare sul territorio, è motivo di confronto e dibattito", afferma la consigliera delegata alla Cultura, Tiziana Biolghini. (Com)