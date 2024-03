Tunisia: ministro Esteri a Gedda per riunione ministeriale Organizzazione per la cooperazione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, parteciperà domani ai lavori della riunione straordinaria del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione islamica a livello ministeriale, a Gedda, in Arabia Saudita. Secondo un comunicato della diplomazia di Tunisi, Ammar parteciperà alla riunione su incarico del presidente della Repubblica, Kais Saied. "I ministri degli Esteri discuteranno della brutale aggressione sionista (di Israele) in corso contro il popolo palestinese e coordineranno gli sforzi per porre fine alle sofferenze dei fratelli palestinesi a Gaza e in tutta la Palestina", si legge nel comunicato, in cui viene sottolineato che a margine dei lavori il ministro Ammar terrà diversi incontri bilaterali con omologhi di altri Paesi. (Tut)