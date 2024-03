Ucraina: "Nyt", invio di missili tedeschi Taurus non cambierebbe le sorti del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale invio di missili Taurus, di fabbricazione tedesca, non sarà in grado di cambiare le sorti del conflitto in Ucraina. Lo afferma il quotidiano statunitense "New York Times" in un editoriale pubblicato oggi, nel quale ricorda che il Parlamento europeo "ha inserito il sistema Taurus tra i tanti di cui l'Ucraina ha bisogno in una risoluzione non vincolante che invita tutti i Paesi membri a fornire più armi". Tuttavia, “non è affatto detto che, anche se la Germania fornisse missili Taurus all’Ucraina, come ha sollecitato il presidente Volodymyr Zelensky, ciò farebbe una differenza decisiva nel conflitto”. Il "Nyt" rileva inoltre che "la decisione della Germania d'inviare carri armati Leopard lo scorso anno non ha consentito all'Ucraina di organizzare una controffensiva di successo, e ci sono dubbi sul fatto che i caccia F-16, che stanno per essere consegnati a Kiev, cambieranno le sorti del conflitto". Kiev chiede da tempo a Berlino di inviare missili Taurus, ma il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha reagito con moderazione a queste richieste e alla fine ha deciso di non farlo per il momento. Questi missili sono considerati simili agli Storm Shadow prodotti nel Regno Unito e già inviati in Ucraina. (segue) (Was)