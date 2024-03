Ucraina: "Nyt", invio di missili tedeschi Taurus non cambierebbe le sorti del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito il suo rifiuto alla fornitura di missili da crociera Taurus da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. "Io sono il cancelliere e per questo è così", ha dichiarato il capo del governo federale a margine della visita che ha fatto oggi presso un istituto professionale a Sindelfigen. Scholz ha descritto la discussione sui Taurus per l'Ucraina in corso in Germania come un "curioso dibattito su singoli sistemi d'arma". Il cancelliere ha quindi affermato che "non può essere" il caso di fornire un armamento "dalla gittata tanto ampia senza riflettere su come può essere controllato". Secondo Scholz, è possibile impiegare i Taurus "soltanto" con l'invio di militari tedeschi in Ucraina e "questo è assolutamente escluso". (segue) (Was)