Ucraina: "Nyt", invio di missili tedeschi Taurus non cambierebbe le sorti del conflitto (3)

- Da mesi l'Ucraina chiede i missili alla Germania, ma il cancelliere ha ripetutamente respinto la richiesta, preoccupato che, con una portata di più di 500 chilometri, tali armamenti possano essere utilizzati dalle Forze armate di Kiev per colpire obiettivi in territorio russo, tra cui Mosca. La questione divide il governo tedesco: mentre il socialdemocratico Scholz è contrario a consegnare i Taurus all'ex repubblica sovietica, il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i Verdi sono a favore. Tale posizione è espressa anche da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), che al Bundestag formano il principale gruppo di opposizione. (Was)