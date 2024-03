Sanità: Rocca, ogni anno 524 milioni di interessi da pagare nel Lazio, bisogna voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "bisogna partire dal fatto che abbiamo un bilancio regionale che vede ogni anno, solo per il 2024, 524 milioni di interessi da pagare, che toccano la carne viva della gente. Sono soldi ereditati da una storia lontana, su cui non c’è stato finora quel voltare pagina che mi auguro ci possa essere". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno dal titolo "Il rilancio necessario per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la salute delle persone", promosso dalla Cgil di Roma e del Lazio e dalla Uil del Lazio presso il Centro Congressi Cavour, a Roma. (Rer)