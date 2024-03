Fvg: Fedriga, progetto Msc su Wartsila è occasione per creare area competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il progetto di Msc, che prevede l'insediamento di un impianto di produzione di vagoni ferroviari nell'area della Wartsila, oltre a essere "strategico" per garantire l'occupazione rappresenta anche "un'occasione per realizzare un'area altamente competitiva nel contesto europeo e tutelare l'interesse nazionale". Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro organizzato al ministero delle Imprese e del made in Italy per illustrare l'ipotesi di progetto avanzata da Msc per la reindustrializzazione del sito di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra. All’incontro hanno preso parte il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto, l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e i rappresentanti di Wartsila e Msc. Fedriga ha rimarcato "la precisa volontà di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della Regione per consentire la reindustrializzazione di quell'area e tutelare i livelli occupazionali. Msc è un interlocutore serio e motivato a investire e la sua proposta sarà ora oggetto di un approfondimento sia da parte della Regione sia dei ministeri coinvolti. L'auspicio è che le prossime riunioni del tavolo di crisi possano portare a una convergenza tale da arrivare a definire il percorso per un accordo dettagliato entro giugno". I prossimi passaggi prevedono quindi gli approfondimenti tecnici da parte dei ministeri coinvolti e l'aggiornamento del tavolo di crisi con la convocazione di tutti i soggetti coinvolti il 20 marzo. (Frt)